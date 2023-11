Tromsø-fiskeren valgte Sørøya der han og det ene mannskapet han har med seg fisker etter sei. Nybåten fra Skogsøy er rigget for garn med garnhaler og annet hydraulisk utstyr fra Lorentzen Hydraulikk i Kabelvåg.

Tor Anders Veabø er eieren av nybåten. Foto: DAG ERLANDSEN

- Jeg har ikke fått testet henne i dårlig vær, så langt fungerer båten aldeles etter hva jeg har sett for meg, sier Veabø til Kyst og Fjord. Dette er hans andre båt fra verftet utenfor Mandal.

Han overtok «Eya» 26. oktober og 2. november ble båten registrert i fartøyregisteret.

Båten har en lekkert innredet bysse. Foto: GOT SKOGSØY

Båten ble kontrahert for om lag et år siden og ifølge rederen har alle frister blitt holdt.

Tor Anders Veabø fikk for seks år siden bygget «Leif Helge» på samme verft. Den var på 14,95 meter i fartøylengde og 6,60 meter bred. Denne båten som nå heter «Øyanes», er i eie hos Hekkingen Fiskeriselskap AS i Botnhamn på Senja.

«Eya» er rigget for garn. Foto: GOT SKOGSØY

At Veabø igjen valgte GOT Skogsøy vitner i seg selv om at det er en fornøyd kunde.

Han sier da også til Kyst og Fjord at han er meget fornøyd med prosessen fram til at båten var ferdig. Det er to fine lugarer i båten med plass til et mannskap på tre. Det er felles dusj/bad og toalett. Bysse og dagrom er i sammen. Det er også satt av plass med benk og bord i styrhuset hvor mannskapet kan samles.

Båten har en Nogva Scandia Di9 hovedmotor. Foto: GOT SKOGSØY

«Eya» har fartøylengde på 11,05 meter og bredde på 4,83 meter og det er en aluminiumsbåt.

Motoren er en Nogva Scania Di9 hovedmotor som yter 350 hestekrefter ved 1800 rpm. Samme selskap har levert aggregatet som sørger for strøm.

Prisen for det flotte nybygget er drøye 13 millioner kroner.

Troms-baserte Tor Anders Veabø eier båten sammen med Guttorm Ole Veabø bosatt i Straumsjøen i Vesterålen gjennom selskapet Veabø Kystfiske AS.

Ifølge fartøyregisteret har selskapet syv strukturkvoter på registrert på denne båten.