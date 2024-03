– For en prøvetur, jubler daglig leder for Selfa Arctic på Rødskjær, Erik Ianssen, som leverte vi MS «Nanna K» lørdag den 16. mars. To dager senere gikk, mandag formiddag, gikk nybåten inn havna i Havøysund.

- Etter et par dager med papirarbeid og klargjøring, var spenningen stor for å teste alt det reder Andre Fersnes hadde planlagt de siste 8 år, forteller Ianssen, som satt noen mil lenger sør og fulgte minst like spent med sopm rederen.

Prøvehalet

Og prøvehalet sammen med fiskerkollega Stian Olsen Mikalsen gikk slettes ikke verst:

– 10.000 kilo med skrei av ypperste kvalitet på første sjøværet. For en prøvetur, jubler båtbyggeren, som siterer den stolte reder slik:

«Båten, utstyret og hele opplegget fungerte akkurat etter planen».

Fremover er det rognkjeks, blåkveite, sei, hyse, krabbe og alt annet de rike fiskefeltene rundt Havøysund og Finnmarkskysten kan by på.