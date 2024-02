Delkvoteenheten i EU-sonen for fartøy med pelagisk trål- eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule økes fra 1,52 til 1,98 med virkning fra og med i dag, tirsdag 20. februar 2024.

Det melder fiskeridirektøren i en melding.

For tiden er det et godt kolmulefiske, og flåten ligger vest-sørvest av Irland like utenfor 200 mils grensen.

Norges Sildesalgslag melder at hele 68.490 tonn kolmule ble tatt forrige uke. 4.850 av disse tonnene ble tatt i EU-sonen, resten i internasjonal sone.

Sildelaget melder videre at 37 norske fartøy har meldt inn fangster, i tillegg kommer et utenlandsk fartøy som leverte til Killybegs. De øvrige kolmule-fangstene har vært levert i Norge og på Island